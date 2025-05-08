رويترز: انفجار في مدينة لاهور شرقي باكستان



وكالات

وقع صباح اليوم الخميس، انفجار في مدينة لاهور بشرق باكستان، وفقا لما ذكرته شبكة جيو التلفزيونية ورويترز.

يأتي هذه الانفجار بعد يوم من ضربات هندية استهدفت مواقع متعددة في البلاد أججت المخاوف بشأن تصعيد الصراع العسكري بين الجارتين المسلحتين نوويا، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلنت الهند بدء عملية عسكرية ضد أهداف في باكستان الأربعاء، فيما ذكرت إسلام آباد أنها أسقطت 5 طائرات هندية مقاتلة.

وذكرت الهند، أنها استهدفت 9 مواقع وصفتها بـ "بنية تحتية إرهابية" باكستانية، بعضها مرتبط بهجوم شنه متشددون على سياح هندوس، وأسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر الهندي من كشمير الشهر الماضي.

وشملت الضربات الهندية استهداف إقليم البنجاب الأكثر كثافة سكانية في باكستان لأول مرة منذ الحرب الشاملة الأخيرة بين البلدين قبل أكثر من 50 عاما.

وقال وزير الدفاع الهندي راجنات سينج: "تم تدمير أهداف حددناها بدقة وفقا لاستراتيجية مخططة جيدا، أظهرنا التحلي بالوعي من خلال ضمان عدم تضرر أي سكان مدنيين على الإطلاق".

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، إن الجيش أسقط 5 طائرات هندية مقاتلة وطائرات مسيرة، لكن الهند لم تؤكد ذلك.