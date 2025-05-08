رئيس باكستان: يمكن لروسيا لعب دور مهم لإنهاء الصدام مع الهند



وكالات

قال رئيس باكستان آصف علي زرداري، إن روسيا الاتحادية يمكنها لعب دور فعال في سحب فتيل الأزمة المشتعلة حاليا بين بلاده والهند.

وأضاف زرداري: "باكستان تعتبر روسيا قوة عظمى وفعالة لإحلال الأمن في المنطقة، ويمكنها أن تلعب دورا في نزع فتيل الأزمة الراهنة بين إسلام أباد ونيودلهي"، وفقا لروسيا اليوم.

وتصاعدت المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان، بعد هجوم دام في كشمير الهندية، وردت الهند بضربات جوية وصاروخية على أهداف داخل باكستان وكشمير الخاضعة لها، ما أدى إلى سقوط قتلى مدنيين، فيما توعدت باكستان بالرد وتبادلت الدولتان القصف المدفعي، وسط إجراءات دبلوماسية تصعيدية من الطرفين.

وأعلنت وزارة الدفاع الهندية في وقت سابق أنها ردت على الهجوم الإرهابي في باهالغام "كشمير" بضرب "البنية التحتية الإرهابية" على الأراضي الباكستانية.

وأشارت إلى أنه لم يتم مهاجمة أي منشآت عسكرية باكستانية خلال العملية.

وأبلغت باكستان مجلس الأمن الدولي بحقها في الرد على الضربات الهندية.