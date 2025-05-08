إعلان

رئيس باكستان: يمكن لروسيا لعب دور مهم لإنهاء الصدام مع الهند

03:28 ص الخميس 08 مايو 2025

باكستان والهند

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال رئيس باكستان آصف علي زرداري، إن روسيا الاتحادية يمكنها لعب دور فعال في سحب فتيل الأزمة المشتعلة حاليا بين بلاده والهند.

وأضاف زرداري: "باكستان تعتبر روسيا قوة عظمى وفعالة لإحلال الأمن في المنطقة، ويمكنها أن تلعب دورا في نزع فتيل الأزمة الراهنة بين إسلام أباد ونيودلهي"، وفقا لروسيا اليوم.

وتصاعدت المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان، بعد هجوم دام في كشمير الهندية، وردت الهند بضربات جوية وصاروخية على أهداف داخل باكستان وكشمير الخاضعة لها، ما أدى إلى سقوط قتلى مدنيين، فيما توعدت باكستان بالرد وتبادلت الدولتان القصف المدفعي، وسط إجراءات دبلوماسية تصعيدية من الطرفين.

وأعلنت وزارة الدفاع الهندية في وقت سابق أنها ردت على الهجوم الإرهابي في باهالغام "كشمير" بضرب "البنية التحتية الإرهابية" على الأراضي الباكستانية.

وأشارت إلى أنه لم يتم مهاجمة أي منشآت عسكرية باكستانية خلال العملية.

وأبلغت باكستان مجلس الأمن الدولي بحقها في الرد على الضربات الهندية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

باكستان والهند باكستان تداعيات الحرب الباكستانية الهندية يوم النصر في الحرب العالمية الثانية ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الهندي مشهد من فيلم حجيم في الهند الهند روسيا هدنة روسيا وأوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان