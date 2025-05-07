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إسرائيل تصطف مع الهند.. وتعلن دعم كامل لعملية "السندور"

03:37 م الأربعاء 07 مايو 2025

إسرائيل

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(وكالات)

أعربت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن دعمها الكامل للهند عقب تنفيذ الأخيرة سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة داخل الأراضي الباكستانية.

وشملت الضربات، بحسب ما ذكرت نيودلهي، التي جاءت تحت اسم "عملية السندور"، تسعة أهداف عسكرية أبرزها "لشكر طيبة" و"جيش محمد" و"حزب المجاهدين".

وقال رؤوبين أزار، سفير إسرائيل لدى الهند، في بيان نشره على منصة "إكس"، إن بلاده "تدعم الحق المشروع للهند في الدفاع عن نفسها"، محذرًا من أن "الإرهابيين يجب أن يعلموا أنه لا ملاذ آمناً لهم من جرائمهم الشنيعة ضد الأبرياء".

وكانت إسرائيل، قد أعربت عن دعمها للهند منذ بداية الأزمة، ففي أعقاب الهجوم الذي ضرب منطقة باهالجام في كشمير، وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين، بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تعزية إلى نظيره الهندي ناريندرا مودي، عبر فيها عن "عميق حزنه وأسفه للهجوم".

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