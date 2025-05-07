أبرزها رافال.. باكستان تكشف أنواع الطائرات الهندية التي أسقطتها

القاهرة-مصراوي

قالت مصادر أمنية باكستانية، إن باكستان أسقطت 5 مقاتلات تابعة لسلاح الجو الهندي وطائرة مسيّرة واحدة خلال الهجوم الهندي.

وأوضحت المصادر في بيان للصحفيين، أن نحو 5 طائرات 3 من أنواع رافال فرنسية الصنع، ومقاتلة ميج-29، وطائرة سوخوي SU-30، قد تم إسقاطها "دفاعًا عن النفس".

وأضافت أن طائرة مسيّرة هندية من طراز هيرون تم إسقاطها أيضًا.

وأكد مسؤول حكومي باكستاني رفيع ثانٍ، نفس قائمة الطائرات التي تم إسقاطها.

ولم توضح الإفادة مكان أو كيفية إسقاط الطائرات بدقة.

وكان مسؤولون باكستانيون، قد أشاروا في وقت سابق إلى إسقاط ثلاث طائرات ومسيّرة واحدة.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام باكستانية، إن الجيش الباكستاني رد في ضربة انتقامية بتدمير مقر لواء بالجيش الهندي.

وفقًا للمصادر، كانت الضربة جزءًا من رد عسكري أوسع على العدوان الهندي الأخير.

وأكدت مصادر أمنية يوم الثلاثاء، نقلتها قناة سما الإخبارية، أن القوات المسلحة الباكستانية دمرت مقر لواء في الجيش الهندي في خطوة انتقامية كبيرة.

وأشارت المصادر، إلى أن الضربة جاءت في إطار رد عسكري موسع على العدوان الهندي الأخير، مضيفين أن "القوات المسلحة الباكستانية حققت تقدمًا في مواقع متعددة، مُنفذةً رداً حاسمًا وقويًا على مواقع العدو".

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه التوترات بين الجارتين النوويتين تصاعدًا، عقب سلسلة من الهجمات والانتهاكات عبر الحدود.