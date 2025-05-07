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الهند: مستشار الأمن القومي تحدث مع "روبيو" بعد الهجوم على باكستان

02:41 ص الأربعاء 07 مايو 2025

الهند وباكستان

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وكالات

أكدت سفارة الهند في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن مستشار الأمن القومي الهندي أجرى اتصالا مباشرا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فور الهجوم الهندي الأخير على مواقع في منطقة كشمير.

وأوضحت السفارة، أن الهند لديها معلومات موثوقة تشير بوضوح إلى تورط إرهابيين متمركزين في باكستان في الهجوم الذي وقع في كشمير.

وأشارت إلى أن الرد الهندي جاء دقيقا ومدروسا ومركزا، وجرى تصميمه ليكون غير تصعيدي بطبيعته.

وانتقدت السفارة الهندية موقف باكستان، قائلة: "إن إسلام أباد وجهت اتهامات زائفة للهند بدلا من اتخاذ إجراءات جادة ضد الإرهابيين وبُناهم التحتية التي تنشط داخل الأراضي الباكستانية".

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء في وقت سابق، نقلاً عن مصادر، أن الجيشين الهندي والباكستاني يتبادلان قصفاً عنيفاً في مناطق حدودية في كشمير.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين بعد الهجوم الهندي الذي استهدف 5 مواقع باكستانية، وأسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

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