بعد بدءها رسميًا… ما الذي أشعل فتيل الحرب بين الهند وباكستان؟

القاهرة - مصراوي

قالت الهند في وقت مبكر من يوم الأربعاء، إنها شنت عملية عسكرية ضد باكستان، استهدفت "البنية التحتية" في كل من باكستان وكشمير التي تديرها باكستان، في تصعيد كبير للتوترات بين الجارين، مما يعتبر بمثابة إعلان رسمي لبدء الحرب بين الجارين وذلك ردًا على هجوم على السياح في كشمير التي تديرها الهند في 22 أبريل.

الأحداث التي اشتعلت في الساعات الأولى من الأربعاء، كانت بدايتها في الثاني والعشرين من أبريل، عندما فتح مسلحون النار على سياح في وجهة سياحية شهيرة في منطقة بَهَا ألغام جبلية في كشمير التي تديرها الهند. وقُتل ما لا يقل عن 25 مواطنًا هنديًا وأحد المواطنين النيباليين في المذبحة التي وقعت في وادٍ لا يمكن الوصول إليه إلا سيرًا على الأقدام أو على ظهر الخيول.

وصف الشهود مشاهد الرعب بينما اقترب المسلحون وفتحوا النار على الأشخاص من مسافة قريبة. تذكر بعض الشهادات كيف تم استهداف الرجال في المجموعة وإطلاق النار عليهم. كما أخبر الناجون وسائل الإعلام المحلية أن المسلحين اتهموا بعض الضحايا بدعم رئيس الوزراء مودي.

وادعت "جبهة مقاومة كشمير"، المعروفة أيضًا بـ "الجبهة المقاومة" (TRF)، المسؤولية عن الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن تقارير محلية متعددة ذكرت أنها تراجعت عن هذا الادعاء لاحقًا. بينما نفت باكستان تورطها في الهجوم. ولم تتهم الهند أي مجموعة علنًا بالهجوم لكنها بررت تحركاتها الانتقامية بأنها رد على ما وصفته بـ "دعم باكستان للإرهاب عبر الحدود".

وتتهم الهند باكستان منذ فترة طويلة بإيواء جماعات إسلامية متشددة تستهدف كشمير، وهو ما تنفيه إسلام آباد. وقد أدت الهجمات التي شنها المسلحون في الماضي إلى تصعيد حاد في التوترات بين الجارين النوويين، اللذين لديهما مطالبات متنافسة على المنطقة الجبلية.

بينما شنت الهند ضربات جوية داخل باكستان في عام 2019 عقب هجوم على جنود هنود من قبل المتمردين. ودائمًا ما كانت كشمير نقطة اشتعال في العلاقات بين الهند وباكستان منذ أن نال كلا البلدين استقلالهما عن بريطانيا في عام 1947.

البلدان اللذان نشأا من تقسيم الهند البريطانية الدموي كلاهما يطالبان بكشمير بالكامل، وبعد أشهر من الاستقلال، خاضا أولى حروبهم الثلاثة على هذه المنطقة المقسمة التي تعد الآن واحدة من أكثر الأماكن التي تشهد تمركزًا عسكريًا في العالم.

ولسنوات طويلة، كانت العديد من الجماعات المحلية المسلحة التي تطالب إما باستقلال كشمير أو بضم المنطقة إلى باكستان تقاتل القوات الأمنية الهندية، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف في أعمال العنف. لكن الهجمات على السياح في هذه المنطقة الجبلية الخلابة نادرة.

وقد تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان حول كشمير في السنوات الأخيرة، بعد أن ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ذات التوجهات القومية الهندوسية الحكم الذاتي الدستوري لكشمير في عام 2019، مما جعلها تحت السيطرة المباشرة لنيودلهي.