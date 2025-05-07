الجيش الهندي: باكستان قصفت بالمدفعية أراضي هندية

وكالات

أعلن الجيش الهندي اليوم الأربعاء، أن باكستان قصفت بالمدفعية أراضي هندية.



وفي السياق ذاته نقلت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، إن جميع الأهداف التي ضربتها الهند مناطق مدنية وليست معسكرات للمسلحين.



وأشار آصف، إلى أن الهند أطلقت صواريخ من مجالها الجوي، مؤكدا أن ادعاء الهند أنها استهدفت معسكرات للإرهابيين كاذب.



وأكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني، مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين في الهجوم الهندي، موضحًا أن رد إسلام آباد على الهجوم الصاروخي الهندي قيد التحضير.