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إعلام عبري: إعلان ترمب بشأن الحوثيين خبر سيئ لإسرائيل

10:55 م الثلاثاء 06 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي مطلع أن إعلان ترمب بشأن الحوثيين يعد خبرا سيئا جدا بالنسبة لإسرائيل.

كانت شبكة "سي إن إن" نقلت عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء قوله، إن الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بوقف الضربات ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن وقف إطلاق النار جاء نتيجة محادثات بين واشنطن والحوثيين بوساطة عمانية الأسبوع الماضي بقيادة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، إن الولايات المتحدة لم تخطر إسرائيل مسبقا بإعلان الرئيس دونالد ترامب عن الهدنة مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن تل أبيب لم تكن على علم بقرار ترامب بشأن الحوثيين و"الرئيس الأمريكي فاجأنا".

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