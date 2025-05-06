والدة جندي إسرائيلي أسير: نخشى توسيع العملية العسكرية في غزة

وكالات

عبرت والدة الجندي الإسرائيلي الأسير تمير نمرودي، عن خوفها من إعلان الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليته العسكرية في قطاع غزة، قائلة: "نخشى بشدة من توسيع العملية العسكرية في غزة على حياة الأسرى".

وذكرت والدة نمرودي، أن الجنود الذين أُسِروا مع نجلها قُتِلوا في نفق بجباليا شمالي غزة جراء قصف إسرائيلي، مضيفة "أملي الوحيد هو زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة حيث لن يتمكن من توسيع اتفاقيات أبراهام دون إنهاء القتال في غزة".

وكانت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان)، قد أفادت أمس الاثنين، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة حماس في غزة.

وفي وقتٍ سابق، قال مسؤول سياسي إسرائيلي، إن المجلس الأمني المصغر وافق على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل السيطرة على القطاع وتعزز فكرة "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.