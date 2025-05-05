مسئول إسرائيلي: واشنطن تنسق مع تل أبيب بشأن توسيع عملية غزة

وكالات

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب تحاول استغلال زيارة ترامب مع استدعاء الاحتياط للضغط على حماس، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي خطط لزيارة ترامب لإسرائيل لكنه قد يقرر ذلك فجأة.

وأشار المصدر في تصريحاته للصحيفة، أن واشنطن تنسق مع تل أبيب بشأن توسيع عملية غزة، مشيرًا إلى أنه إذا وافقت حماس على شروط تل أبيب فسيطلق سراح بقية الأسرى وتنتهي الحرب.

يذكر أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أعلن مساء أمس الأحد، أن جيش الاحتلال أصدر عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط لتوسيع العملية في غزة.