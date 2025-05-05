أحزاب الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا يوقعون على اتفاق الائتلاف

برلين- (د ب أ)

يوقّع رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا بقيادة المحافظين اليوم الاثنين اتفاق الائتلاف الحاكم، ما يمهد الطريق أمام الحكومة الجديدة لتولي مهامها بعد عشرة أسابيع من الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في 23 فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يوقع قادة الحزب المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري - والمعروفين باسم (التحالف المسيحي) المحافظ - والحزب الاشتراكي الديمقراطي على الاتفاق المكون من 144 صفحة بعنوان "المسؤولية تجاه ألمانيا" في برلين في تمام الساعة 12 ظهرا (التوقيت المحلي)، وذلك قبل يوم من انتخاب زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس مستشارا جديدا لألمانيا من قبل البرلمان الاتحادي (بوندستاج).

ولا تحظى الأحزاب الثلاثة إلا بأغلبية ضئيلة تبلغ 328 مقعدا في البرلمان المكون من 630 عضوا، ولكن انتخاب ميرتس، الذي يحتاج إلى أغلبية مطلقة لا تقل عن 316 صوتا، يُعتبر أمرا مؤكدا إلى حد كبير على الرغم من الهامش الضئيل.

ومن المقرر أن يصبح زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل نائبا للمستشار ووزيرا للمالية، لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لم يكشف بعد عن وزرائه المقرر أن يشغلوا الحقائب الستة المتبقية في مجلس الوزراء، بعد أن رشح المحافظون وزراءهم بالفعل الأسبوع الماضي.

وبمجرد انتخاب ميرتس وأداء حكومته اليمين الدستورية، يمكن للحكومة الجديدة مباشرة العمل، وذلك بعد ستة أشهر بالضبط من انهيار ائتلاف يسار الوسط بقيادة أولاف شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وتواجه الحكومة الجديدة مجموعة متنوعة من التحديات، بدءا من الاقتصاد الألماني المتعثر والبنية التحتية المتهالكة والهجرة، وصولا إلى تهديد روسيا للأمن الأوروبي ورئيس أمريكي ينتهج سياسات متشددة غير مسبوقة.

وفاز التحالف المسيحي المحافظ في الانتخابات العامة الأخيرة، وحل في المركز الثاني حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة، والذي صنفته الاستخبارات الداخلية الأسبوع الماضي كمنظمة "يمينية متطرفة مؤكدة".

وتراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يُعد تقليديا أحد القوتين السياسيتين الرئيسيتين في ألمانيا، إلى المركز الثالث، وسيكون الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم الجديد.