رئيس الأركان الإسرائيلي: لن أعرّض الجنود للخطر لتوزيع المساعدات على حشود غاضبة جائعة

وكالات

وقال القناة 12 العبرية نقلا تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال الاجتماع مع القيادة السياسية، الأحد إن "جنودنا لن يوزعوا مساعدات في غزة ولست مستعدا لسماع ذلك".

وأشار زامير إلى جنود الاحتلال سيؤمنون المنطقة الإنسانية ويسمحون لمنظمات دولية بالتوزيع، موضحا أن قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي بتوزيع الطعام على الغزيين لن يحدث وانتهى الحديث.

وشدد زامير، على أنه لن يعرّض الجنود للخطر من أجل توزيع الماء والخبز على حشود غاضبة جائعة "سكان غزة".

أكدت القناة 12 العبرية، توتر العلاقات بين القيادة السياسية ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بعد شهر ونصف فقط من توليه منصبه.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن رئيس الأركان عبر عن موقفه بحدة خلال اجتماع أمني بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

ونقلت القناة العبرية عن مصادر حضرت النقاش، قولهم إن رئيس الأركان فرض أمرا واقعا ولم يترك أي هامش للقيادة السياسية، مؤكدين أنه كان بإمكانه اختيار طريقة أخرى لكنه اختار رسم حدود واضحة لنفوذه.

وكشفت المصادر، أن تصريح رئيس الأركان الحاد جزء من صورة أوسع للتوتر المتزايد مع القيادة السياسية.