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إعلام عبري: خلافات بين الحكومة ورئيس الأركان بسبب توزيع المساعدات في غزة

10:06 م الأحد 04 مايو 2025

إيال زامير عين آفي دوفرين

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وكالات

أكدت القناة 12 العبرية، الأحد، توتر العلاقات بين القيادة السياسية ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بعد شهر ونصف فقط من توليه منصبه.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن رئيس الأركان عبر عن موقفه بحدة خلال اجتماع أمني بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال رئيس الأركان خلال الاجتماع، إن "جنودنا لن يوزعوا مساعدات في غزة ولست مستعدا لسماع ذلك"، مضيفا "جنودنا سيؤمنون المنطقة الإنسانية ويسمحون لمنظمات دولية بالتوزيع".

وأوضح زامير، أن قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي بتوزيع الطعام على الغزيين لن يحدث وانتهى الحديث، مشددا على أنه لن يعرّض الجنود للخطر من أجل توزيع الماء والخبز على حشود غاضبة جائعة.

ونقلت القناة العبرية عن مصادر حضرت النقاش، قولهم إن رئيس الأركان فرض أمرا واقعا ولم يترك أي هامش للقيادة السياسية، مؤكدين أنه كان بإمكانه اختيار طريقة أخرى لكنه اختار رسم حدود واضحة لنفوذه.

وكشفت المصادر، أن تصريح رئيس الأركان الحاد جزء من صورة أوسع للتوتر المتزايد مع القيادة السياسية.

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