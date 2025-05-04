مصر تدين استهداف البنية التحتية في بورسودان وكسلا في السودان

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لاستهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتي بورسودان وكسلا، فجر السبت 4 مايو 2025.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، رفضها القاطع لأي مساس بمقدرات الشعب السوداني الشقيق.

وشددت مصر، على ضرورة تجنيب المنشآت المدنية والبنى التحتية ويلات الصراع، والحفاظ على وحدة واستقرار السودان. كما شددت على أن مثل هذه الأعمال تُقوّض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار، وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

ودعت مصر جميع الأطراف السودانية إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتغليب صوت العقل حفاظًا على مصالح الشعب السوداني، ودعمًا لمسار الحل السلمي الذي يحقق تطلعاته في الأمن والتنمية.