منها أمريكية.. شركات طيران عالمية تؤجل رحلاتها لإسرائيل بعد الصاروخ الحوثي

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن شركة "يونايتد" للطيران، ثاني شركة أمريكية، ترجئ رحلة لها إلى تل أبيب بعد سقوط صاروخ أُطلِق من اليمن على محيط مطار بن جوريون وسط إسرائيل.

وأوردت وكالة "رويترز"، أن شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية تعلن إلغاء رحلتين من مطار جون كينيدي إلى تل أبيب.

وقالت القناة 12، إنه تم إلغاء رحلات الخطوط البريطانية والإيطالية لإسرائيل في اليومين المقبلين بعد سقوط الصاروخ على محيط مطار بن جوريون.

وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 7 مايو الجاري بعد الهجوم الصاروخي الحوثي على بن جوريون.

كما أعلنت الخطوط الجوية الهندية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 6 مايو الجاري بعد الهجوم الصاروخي من اليمن.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن شركة الطيران المجرية العالمية "ويز" أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل حتى يوم الثلاثاء.

وجاءت قرارات شركات الطيران العالمية بإلغاء رحلاتها أو تأجيلها، بعدما استهدفت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، صباح اليوم الأحد، مطار بن جوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فائق السرعة، أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية لفترة وجيزة، إضافة إلى إصابة 8 إسرائيليين.

وتوعدت إسرائيل بالرد، إذ أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن بلاده سترد "بسبعة أضعاف" على ‏سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في محيط مطار بن جوريون قرب مدينة تل أبيب ‏الساحلية.‏