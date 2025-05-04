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مجهول يعتدي على زعيم أكبر حزب معارض في تركيا (فيديو)

03:27 م الأحد 04 مايو 2025

تركيا

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وكالات

تعرض زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر حزب معارض في تركيا، أوزغور أوزيل، اليوم الأحد، لاعتداء من قِبل رجل مجهول أثناء مغادرته فعالية في مدينة إسطنبول.

وقالت وزارة الداخلية التركية، إنها اعتقلت الجاني، فيما لا تزال دوافع فعلته مجهولة.

ومن جانبه، أدان "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا الاعتداء على أوزيل.

ويُشار إلى أن أوزغور أوزيل يقود حملة قوية للمطالبة بانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، ويضغط من أجل إطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وجميع السجناء السياسيين، جامعًا ملايين التوقيعات لتحقيق هذه المطالب.

كما وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعاوى قضائية ضد زعيم المعارضة أوزغور أوزيل بتهمة "الإهانة" بعد انتقادات حادة وجهها للحكومة.

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تركيا زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل
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