نيويورك تايمز: الصاروخ الحوثي نجح في اختراق جميع أنظمة الدفاع الإسرائيلية

وكالات

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن الصاروخ الذي أُطلِق من اليمن نجح في اختراق جميع أنظمة الدفاع الإسرائيلية، في أحد أخطر الإخفاقات لإسرائيل.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بعد فشل اعتراض الصاروخ من اليمن.

وصباح اليوم الأحد، شنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن صاروخًا باليستيًا فائق السرعة على مطار بن جوريون وسط إسرائيل، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة في المطار فضلًا عن إصابة 8 إسرائيليين.

وتوعدت إسرائيل بالرد، إذ أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن بلاده سترد "بسبعة أضعاف" على ‏سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في محيط مطار بن جوريون قرب مدينة تل أبيب ‏الساحلية.‏

ومن جانبها، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الحادث، مؤكدة أن المنظومات الأمريكية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ على المطار، مشيرة إلى أن "الحادثة أسفرت عن هروب أكثر من 3 ملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لساعة".