وزير الداخلية اللبناني يؤكد حياد الدولة في الانتخابات البلدية في جبل لبنان



بيروت - (د ب أ)



أكّد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار حياد الدولة في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، مشيراً إلى أن الشكاوى خلال العملية الانتخابية يتمّ معالجتها على الفور ونسبتها قليلة جداً.

وقال الوزير الحجار، بعد إدلائه بصوته في الانتخابات في بلدته شحيم ، إنه "طلب من الادارات وموظفي الدولة عدم التدخل ومكافحة اي مخالفة والحرص على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية".

وأضاف "انا سعيد للإدلاء بصوتي للمرة الأولى"، مضيفاً" "كلّ المرشحين إخوتي وسيقومون بالأنسب للبلدة".

وتابع :" إجراء الانتخابات يؤكد أن النجاح في أي مجال يتطلب الارادة ونأمل أن تمر الانتخابات على خير وتفرز العمل الانمائي الذي يهم اللبنانيين".

وعن الانتخابات في بلدة الناعمة وحارة الناعمة اعتبر الوزير الحجار أنّ" البلدية مركبة وإذا لم تكتمل عملية الترشيح يؤجل الاستحقاق بحسب القانون ويتم تحديد موعد لانتخابات فرعية".

وبلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان حتى ظهر اليوم 14.30%.

وكانت انطلقت المرحلة الأولى للانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، صباح اليوم في محافظة جبل لبنان وسط إجراءات أمنية بدأت منذ ساعات الليل الأولى، ونفذها عناصر من الجيش اللبناني والقوى الأمنية.

وتفقّد رئيس الجمهورية جوزف عون غرفة العمليات في وزارة الداخلية، يرافقه وزيرا الداخلية والعدل، مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.

وقال الرئيس عون من وزارة الداخلية "إن الأجهزة الأمنية تلقّت تعليمات صارمة لمواكبة العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها" مشيراً إلى أن " دور البلديات رئيسي، وهذا الاستحقاق أساسي. مهمّتنا تأمين الحماية والأمن والسلامة للعملية الانتخابية، ومواكبتها طوال النهار".

وأضاف أن " الانتخابات فرصة للمواطن، وصندوق الاقتراع هو حقّك الطبيعي. ضع في الصندوق اللائحة التي ترى فيها مصلحة مدينتك أو بلدتك، فأنت وحدك، أيها المواطن، من يتحمّل هذه المسؤولية".

وتضم محافظة جبل لبنان ستة أقضية هي قضاء بعبدا، قضاء المتن، قضاء عاليه، قضاء الشوف، قضاء كسروان، قضاء جبيل. وقد أقفل باب الترشيح على النطاق البلدي والمخاتير في جبل لبنان على 9321 مرشحاً من ضمنهم 8142 ذكور و1179 إناث وفازت بالتزكية 68 بلدية.