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تفوق الخيال.. الأونروا:غزة تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة

10:32 ص الأحد 04 مايو 2025

الأونروا

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غزة - (د ب أ)

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، اليوم الأحد، بأن الوضع الإنساني في جميع أنحاء قطاع غزة يفوق الخيال.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إنه "مع دخول الحظر الكامل للإمدادات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، يجب بذل جهود دولية متضافرة لإيقاف هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى جديد غير مرئي".

ويواجه أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات منذ مطلع مارس الماضي، عقب انهيار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذي تم توقيعه برعاية مصرية وقطرية وأمريكية في يناير الماضي.

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