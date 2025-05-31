الجيش الإسرائيلي يكشف مصير محمد السنوار

وكالات

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مصير محمد السنوار الذي يعد من أبرز المطلوبين لإسرائيل، وهو الشقيق الأصغر لقائد حركة حماس الشهيد يحيى السنوار.

وذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أنه قتل محمد السنوار في 13 مايو الجاري، إلى جانب قائد لواء رفح في كتائب القسام، محمد شبانة.

حتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من حركة حماس أو كتائب القسام حول إعلان الجيش الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، مقتل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمد السنوار، قائلاً: "لقد قتلنا محمد السنوار".

وخلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي، أشار نتنياهو إلى أنه "سيُغير وجه الشرق الأوسط، وهذا بالضبط ما قمنا به".

يُذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت في 13 مايو الجاري سلسلة غارات متزامنة على محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس، حيث أعلن الجيش حينها أن الهجمات استهدفت نفقًا كان السنوار بداخله، دون تأكيد استشهاده آنذاك.