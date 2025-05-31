أوكرانيا تخلي مزيدًا من المواقع في سومي بسبب التهديد الروسي

كييف - (د ب أ)

أمرت السلطات في منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، اليوم السبت، بإجلاء إلزامي للسكان في 11 موقعا إضافيا بسبب التهديد المستمر بالقصف الروسي.

ووقع الحاكم العسكري للمنطقة، أوليه هريهوروف، القرار ونشره عبر صفحته على فيسبوك، وتشمل إجراءات الإجلاء أكثر من 2800 شخص.

وبهذا، يرتفع عدد المناطق التي شملها أمر الإجلاء الإلزامي في المنطقة الحدودية إلى 213 مستوطنة.

وتسعى روسيا إلى إنشاء ما تُسميه "منطقة أمنية" على الأراضي الأوكرانية في منطقة سومي، بزعم حماية سكانها المدنيين من الهجمات الأوكرانية.

وكانت القوات الأوكرانية قد نفذت هجوما مفاجئا في أغسطس الماضي انطلاقا من منطقة سومي باتجاه منطقة كورسك الروسية المجاورة غربي البلاد، وبعد أشهر من القتال، اضطرت الوحدات الأوكرانية إلى الانسحاب بشكل كبير، فيما تقدمت القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية.

وتواصل أوكرانيا الدفاع عن نفسها في مواجهة غزو روسي شامل بدأ قبل أكثر من ثلاث سنوات.