وكالات

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة اليوم الجمعة، حيث استعرض بشكل تفصيلي الحكم القضائي الصادر يوم ٢٨ مايو بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين.

وأكد عبد العاطي أن الحكم القضائي شدد على عدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له، وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر الخاصة بالدير، مشيرًا إلى أن الحكم يُعد المرة الأولى التي يتم فيها الحفاظ على وضعية الدير والتأكيد على مكانته المقدسة.

وأشار الوزير إلى الاتصال الذي جرى اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليوناني، والذي تم خلاله التأكيد على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين وعدم المساس بها.

وأضاف عبد العاطي أن الحكم يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، وأقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة، موضحًا أنه سيُجرى العمل على التوصل إلى اتفاق لتسوية الأوضاع بين السلطات المحلية ودير سانت كاترين.

ونوه وزير الخارجية إلى ضرورة تحري الدقة وعدم إصدار أحكام خاطئة أو مسبقة قبل الاطلاع على نص الحكم القضائي كاملًا، في ظل ما أشيع حول مصادرة الدير أو الأراضي التابعة له، مؤكدًا على الأهمية البالغة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان، التي تجمعهما علاقات أخوية وتاريخية ممتدة عبر قرون من الزمن.