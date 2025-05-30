وكالات

حذّر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من أن موسكو "ستدرس جميع الخيارات" في حال قررت ألمانيا تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "توروس"، معتبرًا أن هذه الخطوة ستدفع برلين إلى التورط بشكل أعمق في الصراع الدائر.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، قال نيبينزيا إن أي تواطؤ من جانب ألمانيا في إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى كييف سيُنظر إليه كتصعيد خطير، مؤكدًا أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد بما يتناسب مع "الخطوة غير المقبولة".

وفي سياق متصل، أشار المسؤول الروسي إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لا يريد وقف القتال لأنه يخشى فقدان سلطته"، على حد تعبيره، مضيفًا أن روسيا من حيث المبدأ مستعدة للنظر في إمكانية وقف إطلاق النار.

وشدّد نيبينزيا على أن أي مساعٍ لوقف العمليات العسكرية يجب أن تكون متبادلة، داعيًا كييف إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، بدلًا من مواصلة التصعيد بدعم غربي.