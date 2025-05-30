روسيا: إحباط هجوم إرهابي في موسكو بتخطيط من الاستخبارات الأوكرانية

وكالات

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، عن إحباط هجوم إرهابي كان يُجرى الإعداد له في العاصمة موسكو، مشيرة إلى أن العملية كانت بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي، أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، حيث فُتح تحقيق جنائي بموجب الجزء الأول من المادة 30، والبند "أ" من الجزء الثاني من المادة 205 من القانون الجنائي الروسي، المتعلقة بجرائم التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية.

وأوضحت اللجنة أن المحكمة المختصة قررت إيداع المتهم في الحبس الاحتياطي إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.