حزب العمل الشعبي يكتسح انتخابات سنغافورة ويستكمل مسيرة الحكم المستمرة منذ 66 عاماً

سنغافورة - (أ ب)

فاز حزب العمل الشعبي الحاكم في سنغافورة مرة أخرى بفارق كبير في الانتخابات العامة التي جرت اليوم السبت، مما عزز حكمه المستمر منذ 66 عاما ومنح دفعة قوية لرئيس الوزراء لورانس وونج الذي تولى السلطة قبل عام.

وأعلنت إدارة الانتخابات أن حزب العمل الشعبي حصل على 82 مقعداً في البرلمان بعد انتهاء فرز الأصوات، وكان الحزب قد فاز سابقا بخمسة مقاعد بالتزكية، ما يمنحه 87 مقعداً من إجمالي 97 مقعداً، بينما حافظ حزب العمال المعارض على مقاعده العشرة.

وارتفعت نسبة التصويت الشعبي لصالح الحزب إلى 65.6%، مقارنة بنسبة 61% في انتخابات 2020 التي كانت من أدنى النسب المسجلة، واحتشد مؤيدو الحزب المبتهجون في الملاعب، ورفعوا الأعلام وهتفوا احتفالا بالفوز.

وقال وونج في خطاب ألقاه أمام دائرته الانتخابية قبل صدور النتائج الكاملة: "نحن ممتنون مرة أخرى على هذا التفويض القوي.. وسنفي بالثقة التي منحتمونا إياها من خلال العمل بجهد أكبر من أجلكم جميعا".

وذكر يوجين تان، أستاذ القانون في جامعة سنغافورة للإدارة، أن فشل المعارضة في تحقيق مزيد من التقدم بعد انتخابات 2020 كان مفاجئا، وأضاف: "لقد التزم الناخبون في سنغافورة بالتكتم والسرية ولم يعلنوا عن شىء... واليوم، أظهروا أن ثقتهم لا تزال في الحزب الذي قدّم إنجازات على مر السنوات".