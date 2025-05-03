الجنرال برايس نجيما يؤدي اليمين الدستورية رئيسا رابعا لجمهورية الجابون

ليبرفيل - (أ ب)

أُدي الجنرال برايس أوليجي نجيما اليمين الدستورية اليوم السبت كرابع رئيس لجمهورية الجابون، في خطوة تشير إلى عودة البلاد للنظام الدستوري بعد ما يقرب من عامين من الانتقال السياسي أعقب الانقلاب العسكري في عام 2023 في هذه الدولة الواقعة في وسط إفريقيا والمعروفة بثروتها النفطية.

واحتشد مئات الآلاف من المواطنين في أحد الملاعب بالعاصمة ليبرفيل لمتابعة مراسم التنصيب، وتعهد نجيما صاحب الـ50 عاما، والرئيس السابق للحرس الجمهوري في البلاد، بتنويع الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على النفط، وإصلاح نظام التعليم، وخفض معدلات بطالة الشباب.

وقال خلال خطاب التنصيب: "اليوم نحتفل بالتجديد الديمقراطي.. أعدكم بأن أخدم وأحمي وأوحد جميع أبناء الجابون، فهذا هو معنى قسَمي".

وتعاني الجابون من معدل بطالة مرتفع، خاصة بين خريجي الجامعات، إلى جانب اعتماد مفرط على عائدات النفط، وافتقار للبنية التحتية، بما في ذلك الطرق التي تربط المحافظات الإقليمية، ونقص في الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل توفير مياه الشرب النظيفة.