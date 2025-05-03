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إعلام عبري: الجيش سيرسل الليلة أوامر استدعاء لآلاف من جنود الاحتياط

09:39 م السبت 03 مايو 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي سيصدر أوامر استدعاء لنحو 60 ألف جندي احتياط خلال الليلة، كما سيقوم بنقل قواته النظامية من الضفة الغربية والشمال باتجاه قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن خطة توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة تهدف إلى جعل القطاع أصغر مما هو عليه حاليًا، مشيرًة إلى أن أولى خطوات تنفيذ الخطة تتمثل في حصولها على موافقة المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، يليها تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش يعتزم إخلاء مناطق داخل غزة من السكان الفلسطينيين وفرض سيطرته عليها، مشيرة إلى أنه في حال عدم الإفراج عن الأسرى، فإن مساحة القطاع ستتقلص.

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الاحتلال الإسرائيلي جنود الاحتياط غزة الضفة الغربية
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