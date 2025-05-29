بين أند جيري تضع صورا مؤيدة لفلسطين على منتجاتها

وكالات

في خطوة لافتة، أقدمت شركة "بين آند جيري" إحدى أكبر شركات تصنيع المثلجات في الولايات المتحدة على وضع رسومات مناصرة للشعب الفلسطيني على عبوات منتجاتها، وبدأت توزيعها عبر سلاسل تضم عشرات الآلاف من المتاجر في مختلف أنحاء البلاد.

وفي سياق متصل، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة احترام وحماية المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الجرحى والمرضى، مؤكدة أن تجنيب السكان آثار العمليات العسكرية هو واجب أخلاقي وقانوني لا يمكن التهاون فيه.

وقالت اللجنة إن حجم الدمار المتزايد في غزة لا يسهم في تحقيق السلام أو الاستقرار، بل يزيد من معاناة المدنيين، مطالبة بالسماح الفوري ودون عوائق بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.