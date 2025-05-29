الصحة السودانية: 70 وفاة بالكوليرا خلال يومين في الخرطوم

وكالات

أعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان، الخميس، وفاة 70 شخصا وإصابة 2119 بالكوليرا في ولاية الخرطوم خلال يومين.

وقالت الصحة السودانية في بيان، الأربعاء، إنها رصدت انخفاضا في نسب الوفيات والإصابات بالكوليرا في الخرطوم، فضلا عن ارتفاع نسب الاستشفاء وهذه مؤشرات جيدة.

وأشارت صحة الخرطوم، إلى أنها بدأت حملات التطعيم ضد وباء الكوليرا في محليات العاصمة، داعية المواطنين للتحرك مباشرة مع ظهور الأعراض.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه تم تسجيل 942 إصابة جديدة بالكوليرا و25 وفاة أمس ليصل إجمالي الوفيات إلى 250 حالة، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة ومصادر المياه آمنة والمنظومة الصحية في العاصمة لن تنهار.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 7700 إصابة بالكوليرا و185 حالة وفاة بالمرض في ولاية الخرطوم منذ يناير 2025.

وأكدت يونيسيف، أن أكثر من مليون طفل يواجهون الخطر مع انتشار الكوليرا في ولاية الخرطوم.