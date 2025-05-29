إسرائيل: بن غفير يهدد بالانسحاب من الحكومة إذا أوقفت الحرب بغزة

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الخميس، إنه لا يجوز التراجع وسيكون إيقاف القتال في غزة خطأ تاريخيا.

وهدد بن غفير، بالانسحاب من حكومة الاحتلال الإسرائيلي إذا تجاوزت خطي الأحمر الذي يدركه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو جيدا، زاعما أن "لا صفقة حاليا تعيد جميع الأسرى وعلينا الاعتراف بالحقيقة نحن نُبعد أكثر إمكانية تحرير الباقين".

وأشار بن غفير، إلى أن موقفه من صفقات التبادل واضح جدا و"أعتقد أننا يجب أن نستمر في عمليات السحق ومواصلة الانتصار".