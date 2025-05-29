إسرائيل.. تحركات لعزل نتنياهو وإعلان عدم أهليته

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن محامية تمثل مجموعة الدفاع عن الديمقراطية، الخميس، إنها بدأت تحركا قانونيا لإعلان عدم أهلية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأداء مهامه.

وأشارت محامية الدفاع عن الديمقراطية، إلى أنها طالبت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعلان عدم أهلية نتنياهو، مؤكدة أن رئيس حكومة الاحتلال يقوض وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية.

وأوضحت المحامية، أن نتنياهو تجاوز جميع الخطوط الحمراء ويتخذ قرارات مخالفة للقانون، كما يدوس عمدا على سيادة القانون ويقوض نظام الحكم والعدالة.

وشددت محامية الدفاع عن الديمقراطية، أن استمرار نتنياهو في منصبه كرئيس للحكومة خطر على النظام الديمقراطي في إسرائيل.