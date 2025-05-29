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إسرائيل تعلن استخدام منظومة تعمل بالليزر لإسقاط مسيرات وصواريخ حزب الله

07:13 ص الخميس 29 مايو 2025

صواريخ حزب الله

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها استخدمت منظومة تعمل بالليزر لإسقاط مسيرات وصواريخ حزب الله خلال الحرب، بحسب سكاي نيوز.

يذكر أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، اعتبر أن المعركة مع حزب الله اللبناني لم تنته، على الرغم من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر.

وعلى الرغم من سريان اتفاق لوقف إطلاق النار، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي خلّفت أيضًا ما لا يقل عن 205 شهداء و501 جريح، وفق بيانات رسمية.

وقال زامير، إن المعركة ضد حزب الله في لبنان لم تنته، سنلاحقه وسنواصل إضعافه حتى انهياره.

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