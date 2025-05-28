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رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق: معظم شعبنا يرفض تهجير الفلسطينيين

11:34 م الأربعاء 28 مايو 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت

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وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، الأربعاء، إن على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من قطاع غزة، مؤكدا أن معظم الشعب الإسرائيلي يرفض تهجير الفلسطينيين.

وكشف أولمرت، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أخبره اليوم أن المقترح الجديد سيعيد الأسرى من غزة، مضيفا "أثق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمبعوث ويتكوف قادران على التأثير على نتنياهو لوقف الحرب".

وأكد أولمرت في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دمرت صورة إسرائيل في العالم، مشددا على ضرورة انتخاب حكومة جديدة قادرة على صناعة السلام وتحسين صورة إسرائيل في العالم.

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