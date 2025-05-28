إعلان

إسرائيل: الأمم المتحدة عصابة تهدد المنظمات بعدم الانضمام للآلية الجديدة للمساعدات

08:41 م الأربعاء 28 مايو 2025

المندوب الإسرائيلي داني دانون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسمح بدخول المساعدات ووصولها إلى غزة وفقا للآلية الجديدة المعتمدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأشار دانون، إلى أن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تضمن عدم وصولها لحماس، مضيفا "الأمم المتحدة انضمت لحماس في رفض الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات وامتنعت عن المشاركة فيها".

وهاجم دانون، الأمم المتحدة واصفا إياها بأنها "عصابة" تهدد المنظمات بعدم الانضمام للآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، زاعما أن "حماس هي التي تطيل أمد الحرب وترفض الإفراج عن الأسرى وسنواصل الضغط العسكري لتحقيق أهدافنا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

داني دانون مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات إلى غزة الولايات المتحدة حماس قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد فاركو 2-0
رسميًا.. الحكومة تكشف سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق
توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان