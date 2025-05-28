وكالات

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسمح بدخول المساعدات ووصولها إلى غزة وفقا للآلية الجديدة المعتمدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأشار دانون، إلى أن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تضمن عدم وصولها لحماس، مضيفا "الأمم المتحدة انضمت لحماس في رفض الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات وامتنعت عن المشاركة فيها".

وهاجم دانون، الأمم المتحدة واصفا إياها بأنها "عصابة" تهدد المنظمات بعدم الانضمام للآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، زاعما أن "حماس هي التي تطيل أمد الحرب وترفض الإفراج عن الأسرى وسنواصل الضغط العسكري لتحقيق أهدافنا".