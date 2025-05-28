إعلان

إسرائيل: أدخلنا شاحنات المساعدات لغزة لكن الموظفين الأمميين لم يحضروا

06:34 م الأربعاء 28 مايو 2025

داني دانون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، الأربعاء، إن آلاف الأطنان من المساعدات دخلت غزة وفقا للآلية الجديدة بالتعاون مع الولايات المتحدة منذ 19 مايو الجاري.

وزعم دانون، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح المعابر وأدخل الشاحنات لكن موظفي الأمم المتحدة لم يحضروا و"نطالبهم بالتخلي عن كبريائهم"، مضيفا "لن ننهي الحرب ولدينا أسرى في غزة وسنخرج حماس من اللعبة".

وشدد دانون، على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يطلق النار على أي شخص أثناء توزيع المساعدات والفرق الأمريكية استعادت السيطرة على الأوضاع سريعا، موضحا أن "نعلم أن هناك معاناة في غزة لكن اللوم يقع على حماس التي بدأت الحرب وترفض الإفراج عن الأسرى".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

داني دانون مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس الولايات المتحدة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. الحكومة تكشف سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق
توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان