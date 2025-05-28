إسرائيل: أدخلنا شاحنات المساعدات لغزة لكن الموظفين الأمميين لم يحضروا

وكالات

قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، الأربعاء، إن آلاف الأطنان من المساعدات دخلت غزة وفقا للآلية الجديدة بالتعاون مع الولايات المتحدة منذ 19 مايو الجاري.

وزعم دانون، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح المعابر وأدخل الشاحنات لكن موظفي الأمم المتحدة لم يحضروا و"نطالبهم بالتخلي عن كبريائهم"، مضيفا "لن ننهي الحرب ولدينا أسرى في غزة وسنخرج حماس من اللعبة".

وشدد دانون، على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يطلق النار على أي شخص أثناء توزيع المساعدات والفرق الأمريكية استعادت السيطرة على الأوضاع سريعا، موضحا أن "نعلم أن هناك معاناة في غزة لكن اللوم يقع على حماس التي بدأت الحرب وترفض الإفراج عن الأسرى".