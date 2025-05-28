طبيب أمريكي تطوع في غزة: نخسر جيلًا كاملًا أمام أعيينا

وكالات

أكد طبيب أمريكي تطوع في غزة، أنه لم يرى أو يعالج أي مقاتل خلال الأسابيع الخمسة التي قضاها في غزة، مضيفًا: "مرضاي كانوا أطفالا مصابين بشظايا ونساء حوامل بترت أحواضهن".

وأكد الطبيب الأمريكي في كلمته أمام مجلس الأمن، أن ما شهده من استهدافات وتدمير في مجمع ناصر الطبي لم يشهده في حياتيه من قبل، متابعًا: "تخسر جيلا بأكمله أمام أعيننا".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مواصلة انتهاكاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الحرب منذ أكثر من عام ونصف حتى الآن، حتى وصل عدد الشهداء اليوم إلى 54 ألفا و 84 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة 123 ألفا و 308 منذ 7 أكتوبر 2023.