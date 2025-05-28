الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف نار فوري ومستدام في غزة

وكالات

جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، دعوة التكتل العاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية فورًا ودون عوائق إلى قطاع غزة، مشددًا على ضرورة عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

وقال ستانو، في بيان صحفي عُقِد في بروكسل الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يطالب بـ"وقف إطلاق نار مستدام" في غزة، مشددًا على أهمية إطلاق سراح الأسرى في غزة.

وأكد المتحدث الأوروبي على الدور المحوري للأمم المتحدة في عملية توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يضمن إيصال الدعم إلى المدنيين المحتاجين بعيدًا عن الحسابات السياسية أو العسكرية.

وأدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات استمرار عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، محذرًا من أن الاعتداءات وأعمال الترهيب وحرق الممتلكات تؤدي إلى تهجير قسري للمجتمعات الفلسطينية".

ودعا ستانو الحكومة الإسرائيلية إلى "اتخاذ خطوات فورية لوقف هجمات المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم"، مشددًا على أن الإفلات من العقاب يشجع على المزيد من الانتهاكات ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.