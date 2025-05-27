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مصر تدين اقتحام بن غفير ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى

08:50 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

وزارة الخارجية المصرية

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كتب- محمد فتحي:

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا، اليوم، أعربت خلاله عن بالغ ادانتها لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعدد كبير من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك في استمرار للممارسات التصعيدية الإسرائيلية.

وحذرت الخارجية المصرية خلال البيان، من تداعيات تلك التصرفات الاستفزازية التي تمس معتقدات ومشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم، محذرة من المغبة الشديدة لتلك التصرفات المتهورة وعواقبها على أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت مصر على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.

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