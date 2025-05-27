الدفاعات الروسية تعترض عشرات المسيرات الأوكرانية



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 99 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليلة الماضية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الفترة من الساعة 20:00 يوم 26 مايو حتى الساعة 07:00 صباح اليوم 27 مايو، اعترضت وسائط الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 99 طائرة مسيرة أوكرانية من نوع الطائرة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار البيان إلى أن أعداد الطائرات المهاجمة توزعت على مقاطعات: 56 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود، و25 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، و7 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فلاديمير، و5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كالوجا، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تولا، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة ليبيتس.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.