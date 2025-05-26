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مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء لم يقصد الإعلان عن شيء اليوم أو غدًا

08:06 م الإثنين 26 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المفاوضات قولها، "لا نلاحظ أي تقدم بالمحادثات ولا نعرف ما قصد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بكلامه".

ومن جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو لم يقصد الإعلان عن شيء اليوم أو غدًا بل أشار لجهود التوصل إلى صفقة، وفق ما نقلته البث الإسرائيلية.

وقبل قليل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله: "أمل أن أزف لكم بشرى بشأن الأسرى اليوم أو غدًا".

ويأتي تصريح نتنياهو، بعد وقت قصير من موافقة إسرائيل على مقترح الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء ونصف الأسرى الموتى، وفق ما أعلنه ويتكوف اليوم لموقع "أكسيوس".

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