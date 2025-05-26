وكالات

انطلقت، اليوم الاثنين،"مسيرة الأعلام" الإسرائيلية وسط إجراءات أمنية مشددة احتفالًا بيوم القدس، وهى مناسبة سنوية ينظمها آلاف الإسرائيليين، في ذكرى ما يُعرف في الأوساط اليهودية بـ"يوم توحيد القدس".

تجمّع المســ ـتوطنين في محيط باب العامود وهم يؤدون الرقصات والغناء استعدادًا لوصول مسيرة الأعلام إلى المنطقة التي تنطلق من غرب #القدس مرورًا بالبلدة القديمة إلى حائط البراق pic.twitter.com/DfbdKGwcpe — مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) May 26, 2025

وسُميت الاحتفالية بهذا الاسم نظرًا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على القدس الشرقية في حرب يونيو 1967، وتُقام المسيرة بتنظيم من جهات قومية ودينية، وبمشاركة واسعة من مؤيدي التيارات اليمينية المتطرفة.

وشارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في المسيرة، واقتحم منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

عاجل | وزير "الأمن القومي" لدى الاحتلال "بن غفير" يقتحم منطقة باب العامود في القدس المحتلة، ويشارك المستوطنين في "مسيرة الأعلام". pic.twitter.com/2xEy4xnTRW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 26, 2025

ورفع المستوطنون أعلامًا كُتِب عليها "1967 القدس بأيدينا..2025 غزة بإيدينا"، خلال احتشادهم في منطقة باب العامود قُبيل بدء "مسيرة الأعلام" التهويدية، وفق شبكة القدس الإخبارية.

مستوطنون يرفعون لافتة كُتِبَ عليها "1967 القدس بأيدينا..2025 غزة بإيدينا"، خلال احتشادهم في منطقة باب العامود قُبيل بدء "مسيرة الأعلام" التهويدية pic.twitter.com/mVwvFWXkep — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 26, 2025

ويتم خلال هذه المسيرة رفع الأعلام الإسرائيلية ولافتات تحمل شعارات عنصرية، ويحمل المستوطنون أيضًا مكبرات الصوت وهم يرقصون وينشدون أغان وأناشيد قومية.

وفيما يتعلق بخط سير مسيرة الأعلام، فإنها تبدأ من شوارع غرب القدس باتجاه ساحة البراق، إذ ينطلق الذكور من المستوطنين في مسيرتهم من شارع "الملك جورج" غربي القدس، ويدخلون البلدة القديمة من باب العامود،إذ ستُقام في ساحته ما يسمى برقصة الأعلام.

في ذكرى احتلال القدس ..مشاهد من "مسيرة الأعلام" التهويدية في منطقة باب العامود. pic.twitter.com/9iB0jjzJ7J — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 26, 2025

أما الإناث فينطلقن من أمام مقبرة مأمن الله غربي القدس ويبلغن البلدة القديمة من باب الخليل مرورًا بالحي الأرمني وصولًا إلى ساحة حائط البراق، حيث يُقام التجمع الأضخم والاحتفالية المركزية.

وبدأت مسيرة الأعلام الإسرائيلية لأول مرة عام 1968 على يد الحاخام يهودا حزاني خلال تجمع بسيط، لكنها تطورت في عام 1974 إلى فعالية منتظمة تجمع مئات اليهود.