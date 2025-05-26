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"القدس وغزة بأيدينا".. انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية بمشاركة بن غفير (فيديو)

07:23 م الإثنين 26 مايو 2025

مسيرة الأعلام الإسرائيلية

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وكالات
انطلقت، اليوم الاثنين،"مسيرة الأعلام" الإسرائيلية وسط إجراءات أمنية مشددة احتفالًا بيوم القدس، وهى مناسبة سنوية ينظمها آلاف الإسرائيليين، في ذكرى ما يُعرف في الأوساط اليهودية بـ"يوم توحيد القدس".

وسُميت الاحتفالية بهذا الاسم نظرًا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على القدس الشرقية في حرب يونيو 1967، وتُقام المسيرة بتنظيم من جهات قومية ودينية، وبمشاركة واسعة من مؤيدي التيارات اليمينية المتطرفة.

وشارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في المسيرة، واقتحم منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

ورفع المستوطنون أعلامًا كُتِب عليها "1967 القدس بأيدينا..2025 غزة بإيدينا"، خلال احتشادهم في منطقة باب العامود قُبيل بدء "مسيرة الأعلام" التهويدية، وفق شبكة القدس الإخبارية.

ويتم خلال هذه المسيرة رفع الأعلام الإسرائيلية ولافتات تحمل شعارات عنصرية، ويحمل المستوطنون أيضًا مكبرات الصوت وهم يرقصون وينشدون أغان وأناشيد قومية.

وفيما يتعلق بخط سير مسيرة الأعلام، فإنها تبدأ من شوارع غرب القدس باتجاه ساحة البراق، إذ ينطلق الذكور من المستوطنين في مسيرتهم من شارع "الملك جورج" غربي القدس، ويدخلون البلدة القديمة من باب العامود،إذ ستُقام في ساحته ما يسمى برقصة الأعلام.

أما الإناث فينطلقن من أمام مقبرة مأمن الله غربي القدس ويبلغن البلدة القديمة من باب الخليل مرورًا بالحي الأرمني وصولًا إلى ساحة حائط البراق، حيث يُقام التجمع الأضخم والاحتفالية المركزية.

وبدأت مسيرة الأعلام الإسرائيلية لأول مرة عام 1968 على يد الحاخام يهودا حزاني خلال تجمع بسيط، لكنها تطورت في عام 1974 إلى فعالية منتظمة تجمع مئات اليهود.

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مسيرة الأعلام الإسرائيلية يوم القدس الاحتلال الإسرائيلي
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