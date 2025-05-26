سفارة فلسطين في بريطانيا تنعي الصحفية الفلسطينية هاجر حرب

وكالات

نعت سفارة فلسطين لدى المملكة المتحدة، الصحفية الفلسطينية المرموقة وعضو اقليم حركة فتح في بريطانيا، هاجر حرب، والتي انتقلت إلى رحمة الله اليوم الاثنين في لندن بعد صراع مع المرض.

وقدم سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، بتعازيه ومواساته العميقة لوالد وعائلة الصحفية هاجر حرب، معبرًا عن عميق حزنه بالرحيل المبكر لهذه القامة الصحفية والوطنية.

وقالت السفارة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن فلسطين خسرت إعلامية مخضرمة وناشطة وطنية، مثلت صوت هام في الإعلام العربي والدولي والذي نقل بحرفية عالية معاناة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وذكرت السفارة، أن الفقيدة قد حصلت على جوائز عالمية عديدة على تغطيتها المميزة لحرب الإبادة الجماعية الاسرائيلية في قطاع غزة من خلال عملها مع وسائل الإعلام الدولية منها واشنطن بوست.