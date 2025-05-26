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أيرلندا تعتزم حظر التجارة مع شركات إسرائيلية تنشط بالأراضي المحتلة

11:52 ص الإثنين 26 مايو 2025

إيرلندا

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وكالات

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن أيرلندا ستتقدم بخطط تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتكون بذلك أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذه الخطوة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأيرلندي قوله إن مشروع القانون المرتقب يأتي ردًا على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مؤكداً أن الحكومة الأيرلندية تسعى إلى تحمّل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في ظل تصاعد الانتهاكات.

وأضاف الوزير: "نشهد تجويعًا ممنهجًا للأطفال في غزة، حيث يُستخدم الغذاء كسلاح حرب، بينما لم يقم المجتمع الدولي بما يكفي لوقف هذه الممارسات"، مشيراً إلى أن استمرار العلاقات الاقتصادية مع الشركات الإسرائيلية في المستوطنات يُعد "تواطؤًا صامتًا لا يمكن قبوله".

ويأتي هذا التحرك الأيرلندي في وقت تتزايد فيه الضغوط على الدول الأوروبية لإعادة النظر في علاقاتها التجارية مع إسرائيل، وسط إدانات دولية للعمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني.

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