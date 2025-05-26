إعلام إسرائيلي: الحرب ستستمر لشهرين.. والسيطرة على 75% من غزة هو الهدف



وكالات

رجح الجيش الإسرائيلي استمرار الحرب في القطاع لمدة شهرين إضافيين، وذلك في ظل تسارع التطورات الميدانية في قطاع غزة فجر اليوم الاثنين.

ووفقا لما ذكرته مصادر لصحيفة "معاريف"، فإن الهدف الاستراتيجي للجيش الإسرائيلي هو السيطرة على 75% من أراضي غزة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ذلك سيتطلب دفع نحو مليوني من سكان غزة لعدة مناطق وصفتها بـ"الآمنة"؛ منها المواصي والمخيم المركزي، ووسط مدينة غزة.

يأتي ذلك فيما أفاد رجال إنقاذ أن غارة إسرائيلية استهدفت، فجر الاثنين، مدرسة في مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 13 شخصا وإصابة 21 بجروح، وفقا لما ذكرته العربية.

وقال الدفاع المدني في غزة في بيان على تليجرام، إن طواقمه انتشلت 13 شهيدا و21 جريحا من داخل مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج، بعد استهدافها من قبل القوات الإسرائيلية فجر اليوم.

واندلعت الحرب بالقطاع بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن استشهاد 1218 شخصا في إسرائيل، وفقا للأرقام الرسمية.

كما تم خلال الهجوم احتجاز 251 رهينة، لا يزال 57 منهم في غزة، بينهم 34 قالت إسرائيل إنهم قضوا.

وفي بيان قال المكتب الإعلامي التابع لحماس، إن الجيش الإسرائيلي "يفرض سيطرته الفعلية على 77% من قطاع غزة"، البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، علما أن أكثر من ثلثيهم من اللاجئين.