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منظمة دولية تطالب سويسرا بالتأكد من إجراءات مؤسسة "غزة الإنسانية"

12:10 ص الإثنين 26 مايو 2025

سويسرا

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وكالات

طالبت منظمة ترايل إنترناشونال، وهي منظمة غير حكومية معنية بمكافحة الإفلات من الجرائم الدولية ودعم الضحايا، الحكومة السويسرية بالتأكد من عدم مخالفة مؤسسة "غزة الإنسانية" القانون الدولي.

ودعت المنظمة، إلى اتخاذ إجراءات للتأكد من عدم وجود مخاطر على سكان غزة مرتبطة بخطة المساعدات الجديدة، معربة عن قلقها من استخدام شركات أمن خاصة للإشراف على توزيع المساعدات في قطاع غزة.

وأشارت المنظمة، إلى أن استخدام شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات في غزة يحمل خطر عسكرة المساعدات، مؤكدة أن لدى الأمم المتحدة ومنظماتها الخبرة الكافية لتوزيع المساعدات في القطاع.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أكدت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة إيناس حمدان، أنه لا حاجة للنظر في آليات جديدة لتقديم المساعدات في غزة.

وقالت حمدان في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن خطة المساعدات الجديدة في غزة لا تتسق مع مبادئ العمل الإنساني، كما أنها لا تضمن توزيعا عادلا للمساعدات لسكان القطاع.

وأضافت حمدان: "نحتاج لدخول 500 أو 600 شاحنة مساعدات لغزة يوميا لحل المشكلة".

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ترايل إنترناشونال سويسرا غزة الإنسانية
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