رئيس وزراء مالطا: سنعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل

فاليتا (مالطا) - (د ب أ)

أعلن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وفي كلمة له خلال فعالية سياسية في مدينة موستا، اليوم الأحد، أشار أبيلا إلى أن هذه الخطوة ستتم خلال مؤتمر برئاسة فرنسية – سعودية الشهر المقبل، يروج لحل الدولتين، سيُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حسب صحيفة "تايمز أوف مالطا" اليومية التي تصدر باللغة الإنجليزية.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن مالطا تستضيف سفيرا لفلسطين، وصوتت في مجلس الأمن في أبريل من العام الماضي لصالح منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ، لكنها لم تعترف رسميا بعد بدولة فلسطينية.