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روسيا: تعليق حركة الطيران في 3 مطارات بموسكو

05:18 م الأحد 25 مايو 2025

الخطوط الجوية الروسية

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وكالات

أعلنت وكالة "تاس" نقلا عن هيئة الطيران الروسية، الأحد، تعليق حركة الطيران في 3 مطارات بالعاصمة موسكو.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 95 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال 4 ساعات فقط.

وقال البيان "في الفترة من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 24 مايو الجاري حتى منتصف ليل 25 مايو الجاري، دمرت الدفاعات الجوية واعترضت 95 طائرة مسيرة أوكرانية، معظمها فوق مقاطعة بريانسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 30 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و20 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود، و17 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و16 طائرة مسيرة فوق أوريول، و5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كالوجا، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تولا، كما أسقطت طائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة موسكو وواحدة فوق جمهورية القرم".

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