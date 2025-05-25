تحمل مواد خطرة.. غرق سفينة حاويات قبالة سواحل الهند

(وكالات)

غرقت سفينة حاويات، اليوم الأحد، ترفع علم ليبيريا قبالة سواحل ولاية كيرالا جنوب الهند، بعدما واجهت وضعًا طارئًا في عرض البحر، وفق ما أعلنت السلطات الهندية.

ورغم خطورة الشحنة التي كانت على متنها، والتي شملت مواد مصنفة "خطرة"، تم إنقاذ طاقم السفينة المؤلف من 24 بحارًا، بحسب ما أكده بيان صادر عن وزارة الدفاع الهندية.

وكانت السفينة، التي تحمل اسم MSC ELSA 3، ويبلغ طولها 184 مترًا، في طريقها من ميناء فيزينجام إلى ميناء كوشي عندما أرسلت نداء استغاثة في وقت متأخر من مساء السبت. وعلى الفور، استجابت القوات البحرية الهندية عبر إرسال طائرات استطلاع، تمكنت من رصد عوامات نجاة تُستخدم في عمليات الإخلاء، فيما كانت السفينة تميل بشكل حاد على بعد حوالي 70 كيلومترًا من ساحل كوشي.

وأكدت وزارة الدفاع أن جميع أفراد الطاقم، الذين ينحدرون من جورجيا وروسيا وأوكرانيا والفلبين، تم إنقاذهم بسلام، ولم تسجل أي إصابات حتى لحظة صدور البيان.

وبحسب ما ذكر البيان تحمل السفينة 640 حاوية، بينها 13 حاوية تحتوي على "بضائع خطرة"، إضافة إلى 12 حاوية تحتوي على كربيد الكالسيوم، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة الأسمدة وفي عمليات تصنيع الصلب.