وزير الدفاع التركي يلتقي قائد القوات البرية الباكستاني بإسطنبول

أنقرة - (د ب أ)

التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر، اليوم الأحد، بقائد القوات البرية الباكستاني، الماريشال سيد عاصم منير، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

ونقلت "الأناضول" عن وزارة الدفاع التركية القول في بيان لها، أن "لقاء جولر ومنير جرى في إسطنبول... وحضره قائد القوات البرية التركي سلجوق بيرقدار أوغلو".

وبحسب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، من المرتقب أن يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت لاحق اليوم، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.