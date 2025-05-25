لقطات من احتفال وزارة الخارجية بيوم أفريقيا (صور+ فيديو)

كتبت- أسماء البتاكوشي:

نظمت وزارة الخارجية والهجرة، مساء أمس السبت، احتفالًا بيوم إفريقيا، حيث حضر الاحتفال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ووزير العمل محمد جبران، ووزراء الخارجية السابقين عمرو موسى ومحمد كامل عمرو ومحمد العرابى وسامح شكرى.

كما حضر الاحتفال وزير الإعلام الأسبق محمد فائق، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس القومى للمرأة أمل عمار، ورئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ حازم عمر، ورئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب شريف الجبلي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، والسفراء الأفارقة المعتمدين بالقاهرة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي ألقى كلمة خلال الاحتفال تناول خلالها العلاقات المصرية - الإفريقية حيث أكد أن الأجندة الإفريقية تأتي على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، مشددًا على اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقى وحرصها على دفع جهود التنمية والتكامل الإقليمي بما يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية.

واستعرض وزير الخارجية الدور الذى تلعبه مصر عبر تولي فخامة رئيس الجمهورية رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة تنمية الاتحاد الإفريقى (أودا – نيباد)، وريادة سيادته لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في القارة الإفريقية، واستضافة مصر لمقر المركز المعني بتنفيذ سياسة الاتحاد الأفريقي فى هذا الشأن.

كما استعرض عبد العاطي البرامج التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في دعم الأمن والاستقرار في القارة.

ونوه فى هذا الإطار إلى أهمية تكثيف الجهود لدعم الصومال من خلال تعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية، وتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال من أداء مهامها، مستعرضًا كذلك موقف مصر الداعم للسودان وأهمية احترام وحدة وسلامة أراضيه وتمكينه من استعادة الأمن والاستقرار فى البلاد.

وفيما يتعلق بالدعم الاقتصادي والاستثماري المصري لأفريقيا، أشاد عبد العاطي بالسمعة المتميزة التي تتمتع بها الشركات المصرية في القارة، لاسيما العاملة في قطاعات البناء والتشييد، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والاستثمار الزراعي، مشدداً على ما تتمتع به من إمكانيات تؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف دول القارة.

كما وزير الخارجية أشاد بتوسع المبادرات القارية الهادفة لتعزيز التكامل الاقتصادي، مؤكدًا أن تلك الجهود تعكس إرادة سياسية حقيقية تستهدف النهوض بالقارة، وتحقيق السلم والأمن والتنمية للشعوب الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير الخارجية أعرب عن تطلع مصر لتأييد كل العواصم الأفريقية لخالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، مشيدًا لما يتمتع به من مؤهلات وخبرات واسعة تجعله الأحق بهذا المنصب.

ومن جانبه، ألقى خالد العنانى كلمة أعرب فيها عن تقديره للإجماع الإفريقى الذى حظى به ترشيحه للمنصب وفقًا للقرارات والبيانات المعتمدة من الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أنه سيحرص أن يكون صوتًا لإفريقيا وأن يبذل قصارى جهده للنهوض بالأنشطة الثقافية والتعليمية والتراثية التي تعكس ثراء التنوع الثقافي الإفريقي.

وتحدث كل من السفير على درويش، رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقى لدى جامعة الدول العربية، ود. محمد لبرانج، سفير جمهورية الكاميرون لدى مصر عميد السفراء الأفارقة في القاهرة، حيث تناولا موضوع العام للاتحاد الإفريقى "العدالة للأفارقة و المنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات".

وخلال الكلمة، تم التأكيد على أهمية تحقيق العدالة التاريخية والاقتصادية والأخلاقية لشعوب القارة، وأن تحقيق العدالة للأفارقة لا يعد فقط واجبًا أخلاقيًا، بل حجر الأساس لنظام عالمي أكثر عدلًا وسلامًا.

كما أشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال كلمته، إلى أهمية تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين الدول الأفريقية، مشددًا على أن زيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي ورفع مستوى النمو والتنمية الاقتصادية فى أفريقيا.